Защитник "Шахтера" выбыл на полгода из-за травмы

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Защитник "Шахтера" выбыл на полгода из-за травмы

Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко перенес операцию на колене.

Как пишет источник, игрок был прооперирован в Риме.

Ожидается, что украинский футболист пропустит минимум шесть месяцев.

Молодой игрок травмировался в матче 2-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Кривбассом" (1:0). З

Обследование защитника зафиксировало разрыв передней крестообразной связки.

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