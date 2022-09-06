Защитник "Шахтера" выбыл на полгода из-за травмы

Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко перенес операцию на колене.

Как пишет источник, игрок был прооперирован в Риме.

Ожидается, что украинский футболист пропустит минимум шесть месяцев.

Молодой игрок травмировался в матче 2-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Кривбассом" (1:0). З

Обследование защитника зафиксировало разрыв передней крестообразной связки.

Не пропустите: Киевское "Динамо" подписало ямайского вингера. | https://dailysports.net