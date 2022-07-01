Защитник "Шахтера" перебрался в Бразилию

Фото: твиттер "Интернасьонала"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Интернасьонала" на официальном сайте объявила о переходе бразильского защитника "Шахтера" Витао.

Бразильский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года. Стоит отметить, что он играл за "Интернасьонал" с апреля 2022 года на правах аренды.

22-летний Витао выступал за "Шахтер" с 2019 года. Всего он провел за клуб 36 матчей и отдал один голевой пас.

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