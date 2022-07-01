Защитник сборной Японии признался в любви к Загитовой

Фото: "СЭ"/Автор Александр Федоров

Защитник сборной Японии по футболу Сэи Муроя не стал скрывать своих чувств к олимпийской чемпионке, российской фигуристке Алине Загитовой.

"Привет! Я из Японии и мне по нраву народ России. Я люблю Загитову", – сказал Муроя в телеграм-канале бывшего футболиста "Анжи" Гаэля Ондуа.

Отметим, что оба футболиста сейчас играют за немецкий "Ганновер-96".

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