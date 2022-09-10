Защитник сборной США отказался платить 5 долларов за коктейль и был арестован
Фото: сайт "Атланты Юнайтед"/Автор неизвестен
Защитник сборной США Майлз Робинсон попал в громкий скандал. Футболист "Атланты Юнайтед" отказался платить 5 долларов за коктейль и обвинил бармена в расизме, за что был арестован.
Инцидент произошел в прошлую субботу в одном из баров Атланты.
Полицейские перед задержанием сообщили Майлзу, что ему достаточно оплатить напиток, после чего он может спокойно уйти. Несмотря на это, футболист отказался платить.
В итоге полиция арестовала Майлза по обвинению в краже, позже его выпустили под залог в 150 долларов.
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