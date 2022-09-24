Защитник сборной Франции выбыл на два месяца из-за травмы

Фото: сайт "Астон Виллы"/Автор неизвестен

Полузащитник "Астон Вилллы" Бубакар Камара не сможет помочь своей команды около двух месяцев из-за травмы связок колена.

Как сообщает Sky Sports, 22-летний футболист сборной Франции получил травму в матче чемпионата Англии с "Саутгемптоном" (1:0).

Если восстановление игрока затянется, то он не сможет сыграть в составе сборной Франции на ЧМ-2022 в Катаре.

В этом сезоне Камара провел в АПЛ 7 матчей.

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