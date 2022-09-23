Защитник "Реала" получил травму в матче Лиги наций

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Защитник "Реала" получил травму в матче Лиги наций

Фото: твиттер Давида Алабы/Автор неизвестен

Защитник сборной Австрии и мадридского "Реала" Давид Алаба не смог доиграть до конца матч с Францией (0:2) в Лиге наций.

По причине повреждений опытного футболиста поменяли с поля на 70-й минуте.

Скорее всего, травма носит несерьезный характер, так как защитник бежал к бровке трусцой без видимого дискомфорта.

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