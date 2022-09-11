Защитник "Реала" подал в суд на свою бывшую девушку

Фото: твиттер Милитао\Автор неизвестен

Футболист "Реала" Эдер Милитао подал иск в суд на свою бывшую девушку Каролину Лиму.

Защитник обвиняет ее в клевете и оскорблениях в социальных сетях, сообщает Splash.

По словам Милитао, он страдает из-за оскорблений и словесных нападений со стороны подписчиков Лимы.

Футболист уверен, что его бывшая девушка намерено подстрекает свою аудиторию.

В исковом заявлении сторона Милитао требует компенсации в размере € 90 тыс.

Не пропустите: "Барселона" будет судиться с "Атлетико" из-за Гризманна. | https://dailysports.net