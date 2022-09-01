Защитник ПСЖ перешел в "РБ Лейпциг"
Фото: сайт "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
Пресс-служба "РБ Лейпциг" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Пари Сен-Жермен" и сборной Сенегала Абду Диалло.
Немецкий клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа.
26-летний Диалло выступал за ПСЖ с 2019 года. Всего он провел за клуб 75 матчей, не забил ни одного мяча и отдал четыре голевые передачи. Ранее играл за "Монако", "Зюлте-Варегем", "Майнц" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Сенегала сыграл 17 матчей и забил два мяча.
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