Защитник ПСЖ перешел в "РБ Лейпциг"

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Защитник ПСЖ перешел в "РБ Лейпциг"

Фото: сайт "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Пресс-служба "РБ Лейпциг" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Пари Сен-Жермен" и сборной Сенегала Абду Диалло.

Немецкий клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа.

26-летний Диалло выступал за ПСЖ с 2019 года. Всего он провел за клуб 75 матчей, не забил ни одного мяча и отдал четыре голевые передачи. Ранее играл за "Монако", "Зюлте-Варегем", "Майнц" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Сенегала сыграл 17 матчей и забил два мяча.

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