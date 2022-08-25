Защитник "ПСЖ" может перейти в "Фулхэм"

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Защитник "ПСЖ" может перейти в "Фулхэм"

Фото: сайт "ПСЖ"/Автор неизвестен

Защитник "ПСЖ" Левен Курзава может перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает L'Equipe, 28-летний футболист готов принять предложение "Фулхэма".

По информации источника, английский клуб хочет уже начал переговоры с парижанами.

Действующий контракт Курзава рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он провел на поле лишь 9 минут в одном матче Суперкубка Франции.

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