Защитник "ПСЖ" может перейти в "Фулхэм"

Фото: сайт "ПСЖ"/Автор неизвестен

Защитник "ПСЖ" Левен Курзава может перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает L'Equipe, 28-летний футболист готов принять предложение "Фулхэма".

По информации источника, английский клуб хочет уже начал переговоры с парижанами.

Действующий контракт Курзава рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он провел на поле лишь 9 минут в одном матче Суперкубка Франции.

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