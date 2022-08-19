Защитник "ПСЖ" может перейти в "Барселону"

Фото: твиттер Ашрафа Хакими/Автор неизвестен

Защитник "ПСЖ" и сборной Марокко Ашраф Хакими может сменить клуб этим летом.

Как сообщает El Chiringuito TV, в услугах футболиста заинтересована "Барселона".

Действующий контракт марокканца с парижанами рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Хакими провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.

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