Защитник "ПСЖ" может перейти в "Барселону"

Теги псжбарселонахакими ашраф

Защитник "ПСЖ" может перейти в "Барселону"

Фото: твиттер Ашрафа Хакими/Автор неизвестен

Защитник "ПСЖ" и сборной Марокко Ашраф Хакими может сменить клуб этим летом.

Как сообщает El Chiringuito TV, в услугах футболиста заинтересована "Барселона".

Действующий контракт марокканца с парижанами рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Хакими провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.

Не пропустите: Симеоне стал футболистом "Наполи". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Анчелотти не хочет отпускать Каземиро в "МЮ"

Анчелотти не хочет отпускать Каземиро в "МЮ"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов