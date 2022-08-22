Защитник ПСЖ Курзава может оказаться в АПЛ

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Защитник ПСЖ Курзава может оказаться в АПЛ

Фото: твиттер Лайвина Курзава/Автор неизвестен

Лондонский "Фулхэм" проявляет интерес к защитнику "Пари Сен-Жермен" Лайвину Курзава, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста до закрытия трансферного окна. ПСЖ готов продать игрока, так как на него не рассчитывает тренерский штаб.

В прошлом сезоне 29-летний Курзава провел за ПСЖ всего один матч. В нынешнем сезоне он на поле не выходил. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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