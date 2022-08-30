Защитник ПСЖ близок к переходу в "Фулхэм"

Фото: твиттер Лайвина Курзава/Автор неизвестен

Защитник "Пари Сен-Жермен" Лайвин Курзава близок к переходу в "Фулхэм",сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter:

По сведениям источника, футболист уже согласовал условия личного контракта с английским клубом. При этом клубы еще должны договориться по сумме трансфера.

В прошлом сезоне 29-летний Курзава провел за ПСЖ всего один матч. В нынешнем сезоне он на поле не выходил. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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