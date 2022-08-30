Защитник ПСЖ близок к переходу в "Фулхэм"

Теги псжлайвин курзавафулхэм

Защитник ПСЖ близок к переходу в "Фулхэм"

Фото: твиттер Лайвина Курзава/Автор неизвестен

Защитник "Пари Сен-Жермен" Лайвин Курзава близок к переходу в "Фулхэм",сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter:

По сведениям источника, футболист уже согласовал условия личного контракта с английским клубом. При этом клубы еще должны договориться по сумме трансфера.

В прошлом сезоне 29-летний Курзава провел за ПСЖ всего один матч. В нынешнем сезоне он на поле не выходил. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: ПСЖ нацелился на защитника "Монако". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду не хочет переходить в "Наполи"

Роналду не хочет переходить в "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов