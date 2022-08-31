Полузащитник "Наполи" стал игроком "ПСЖ"

Фото: сайт "ПСЖ"/Автор неизвестен

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис перебрался в "ПСЖ".

Как сообщает пресс-служба французского клуба, соглашение с игроком подписано до лета 2027 года.

За футболиста парижане заплатили около 20 млн евро.

В "Наполи" Руис перешел в 2018 году и с тех пор в 166 матчах забил 22 гола и отдал 15 результативных передач.

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