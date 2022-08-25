Защитник "МЮ" перебрался в "Марсель"

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Защитник "МЮ" перебрался в "Марсель"

Фото: сайт "Марселя"/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи ближайший сезон проведет в составе "Марселя".

Как сообщает пресс-служба французского клуба, футболист арендован до лета 2023 года.

По данным местной прессы, в контракте есть пункт обязательного выкупа игрока за € 6 млн при условии, если Байи проведёт определённое количество матчей и "Марсель" квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В прошлом сезоне защитник сыграл семь матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями.

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