Защитник "МЮ" не хочет переходить в "Барселону"

Фото: инстаграм Диогу Далота/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Диогу Далот не хочет менять клуб, несмотря на интерес со стороны "Барселоны", сообщает The Manchester Evening News.

По сведениям источника, приоритетом футболиста является продление с манкунианцами контракт, который действует до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Также португальцем интересуются "Ювентус", "Атлетико", "Милан" и "Рома".

В нынешнем сезоне 23-летний Далот провел за "Манчестер Юнайтед" 13 матчей, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи.

Не пропустите: Сын президента "Барселоны" арестован в Мадриде. | https://dailysports.net