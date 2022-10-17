Защитник "МЮ" не хочет переходить в "Барселону"

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Защитник "МЮ" не хочет переходить в "Барселону"

Фото: инстаграм Диогу Далота/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Диогу Далот не хочет менять клуб, несмотря на интерес со стороны "Барселоны", сообщает The Manchester Evening News.

По сведениям источника, приоритетом футболиста является продление с манкунианцами контракт, который действует до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Также португальцем интересуются "Ювентус", "Атлетико", "Милан" и "Рома".

В нынешнем сезоне 23-летний Далот провел за "Манчестер Юнайтед" 13 матчей, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи.

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