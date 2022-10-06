Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии может пропустить чемпионат мира

Фото: твиттер Кайла Уокера/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер может пропустить чемпионат мира-2022 в Катаре, сообщается на официальном сайте "горожан".

Футболист перенес операцию на паховой мышце. Сроки восстановления игрока не разглашаются.

В нынешнем сезоне 32-летний Уокер провел за "Манчестер Сити" восемь матчей. За сборную Англии он играет с 2011 года, провел 70 матчей.

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