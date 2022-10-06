Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии может пропустить чемпионат мира
Фото: твиттер Кайла Уокера/Автор неизвестен
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер может пропустить чемпионат мира-2022 в Катаре, сообщается на официальном сайте "горожан".
Футболист перенес операцию на паховой мышце. Сроки восстановления игрока не разглашаются.
В нынешнем сезоне 32-летний Уокер провел за "Манчестер Сити" восемь матчей. За сборную Англии он играет с 2011 года, провел 70 матчей.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18