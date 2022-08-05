Защитник "Ливерпуля" пропустит старт сезона из-за травмы

Фото инстаграм Ибраима Конате/Автор неизвестен

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате получил травму, из-за чего пропустит стартовый матч АПЛ против "Фулхэма".

Как сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба, 23-летний футболист получил повреждение во время товарищеского матча со "Страсбуром" (0:3) и был заменен на 57-й минуте.

В минувшем сезоне Конате забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 29 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах.

Первый матч нового сезона АПЛ "Ливерпуль" проведет 6 августа.

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