Защитник "Лестера" Фофана определился с новым клубом

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Защитник "Лестера" Фофана определился с новым клубом

Фото: твиттер Уэсли Фофана/Автор неизвестен

Защитник "Лестера" Уэсли Фофана намерен перейти в "Челси" и трансфер должен состояться до конца лета.

Как пишет источник, 21-летний игрок уведомил руководство своего клуба о желании сменить команду.

Лондонский клуб планирует пригласить центрального защитника до закрытия трансферного окна.

С игроком уже согласовали контракт на 200 000 фунтов в неделю.

"Лисы" надеются получить не менее 80 миллионов фунтов и уже отклонили два предложения лондонцев на 60 и 65 миллионов фунтов. 

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