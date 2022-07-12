Защитник "Краснодара" мог получить разрыв "крестов"

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Защитник "Краснодара" мог получить разрыв "крестов"

Фото твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен

Защитник "Краснодара" Кайо Панталеао мог получить тяжелую травму в матче против "Ростова" (2:1).

Как пишет "СЭ", бразилец не смог доиграть товарищескую встречу. Предварительно, у него разрыв крестообразных связок.

Точный диагноз будет поставлен после того, как спадет отек.

В то же время агент футболиста информацию о такой травме не подтвердил.

"Это неправда", – сказал Нето Хеновес Sport24.

В прошлом сезоне Кайон провел 16 матчей в РПЛ. 

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