Защитник "Краснодара" мог получить разрыв "крестов"
Фото твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен
Защитник "Краснодара" Кайо Панталеао мог получить тяжелую травму в матче против "Ростова" (2:1).
Как пишет "СЭ", бразилец не смог доиграть товарищескую встречу. Предварительно, у него разрыв крестообразных связок.
Точный диагноз будет поставлен после того, как спадет отек.
В то же время агент футболиста информацию о такой травме не подтвердил.
"Это неправда", – сказал Нето Хеновес Sport24.
В прошлом сезоне Кайон провел 16 матчей в РПЛ.
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