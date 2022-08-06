Защитник "Фламенго" переходит в "Краснодар"

Защитник "Фламенго" Лео Перейра близок к переезду в Россию.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в услугах футболиста заинтересован "Краснодар".

По данным источника, клубы уже согласовали переход защитника. Более того, сам футболист также дал согласие на переход.

При этом о возможной сумме сделки пока не сообщается.

В прошлом сезоне Перейра провел за клуб 23 матча и забил 2 гола.

Не пропустите: Классон объяснил свой уход из "Краснодара". | https://dailysports.net/