Защитник дортмундской "Боруссии" Загаду может оказаться в Лиге 1

Фото: твиттер Дана-Акселя Загаду/Автор неизвестен

"Ницца" проявляет интерес к французскому защитнику дортмундской "Боруссии" Дану-Акселю Загаду, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с дортмундцами. Таким образом, "Ницца" может заполучить игрока бесплатно.

В минувшем сезоне 23-летний Загаду провел за "Боруссию" 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.

Не пропустите: "Ньюкасл" предложил 40 миллионов евро за хавбека "Байера". | https://dailysports.net