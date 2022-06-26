Защитник дортмундской "Боруссии" Загаду может оказаться в Лиге 1

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Защитник дортмундской "Боруссии" Загаду может оказаться в Лиге 1

Фото: твиттер Дана-Акселя Загаду/Автор неизвестен

"Ницца" проявляет интерес к французскому защитнику дортмундской "Боруссии" Дану-Акселю Загаду, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с дортмундцами. Таким образом, "Ницца" может заполучить игрока бесплатно.

В минувшем сезоне 23-летний Загаду провел за "Боруссию" 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.

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