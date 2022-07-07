Защитник "Динамо" Бальбуэна близок к смене клуба

Фото: инстаграм Бальбуэна/Автор неизвестен

Центральный защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна близок к смене клуба.

Как пишет Globo, 30-летний футболист может вернуться в "Коринтианс".

Клуб из Сан-Паулу уже начал переговоры с агентом игрока сборной Парагвая, который играл за "Коринтианс" с 2016 по 2018 год.

Кроме того, парагваец рассматривает варианты с европейскими клубами.

В прошлом сезоне Бальбуэна принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и отдал одну результативную передачу.

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