Защитник "Челси" перешел в "Леванте"

Теги челсилевантечарли мусонда

Защитник "Челси" перешел в "Леванте"

Фото: твиттер "Леванте"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Леванте" на официальном сайте объявила о переходе бельгийского защитника "Челси" Чарли Мусонду.

Футболист достался испанскому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на два года.

25-летний Мусонда выступал за "Челси" с 2015 года. Всего он провел за клуб семь матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду "Бетису", "Селтику" и "Витессу". 

Не пропустите: "Челси" заплатит 20 млн евро за таланта "Интера". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бернарду Силва не перейдет в "Барселону"

Бернарду Силва не перейдет в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов