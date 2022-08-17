Защитник "Челси" перешел в "Леванте"

Фото: твиттер "Леванте"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Леванте" на официальном сайте объявила о переходе бельгийского защитника "Челси" Чарли Мусонду.

Футболист достался испанскому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на два года.

25-летний Мусонда выступал за "Челси" с 2015 года. Всего он провел за клуб семь матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду "Бетису", "Селтику" и "Витессу".

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