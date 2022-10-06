Защитник "Челси" Фофана травмировался в матче Лиги чемпионов

Фото: твиттер Уэсли Фофана/Автор неизвестен

Защитник "Челси" Уэсли Фофана получил травму во время матча Лиги чемпионов с "Миланом".

Новичок лондонского клуба вынужденно покинул поле 37-й минуте. Вместо него на поле вышел Трево Чалоба.

Примечательно, что именно француз открыл счет на 24-й минуте. Это первый гол 21-летнего футболиста в составе лондонского клуба.

По предварительной информации, у Фофана проблемы с коленом. Диагноз игрока станет известен в ближайшее время.

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