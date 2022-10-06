Защитник "Челси" Фофана травмировался в матче Лиги чемпионов
Фото: твиттер Уэсли Фофана/Автор неизвестен
Защитник "Челси" Уэсли Фофана получил травму во время матча Лиги чемпионов с "Миланом".
Новичок лондонского клуба вынужденно покинул поле 37-й минуте. Вместо него на поле вышел Трево Чалоба.
Примечательно, что именно француз открыл счет на 24-й минуте. Это первый гол 21-летнего футболиста в составе лондонского клуба.
По предварительной информации, у Фофана проблемы с коленом. Диагноз игрока станет известен в ближайшее время.
Не пропустите: Стерлинг назвал причину перехода из "Ман Сити" в "Челси". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Появились подробности нового контракта "ПСЖ" для Месси
-
"Милан" потерпел первое крупное поражение в Лиге чемпионов с 2014 года
-
"Шахтёр" впервые в истории вышел на матч ЛЧ полностью украинским составом
-
Названы претенденты на автора лучшего гола 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов
-
Назван лучший игрок "Шахтера" в матче Лиги чемпионов с "Реалом"
-
Защитник "Челси" Фофана травмировался в матче Лиги чемпионов
-
Обамеянг забил первый гол в Лиге чемпионов спустя 1765 дней
-
Вратарь "Лейпцига" порвал "кресты" в матче Лиги чемпионов
-
Холанд продолжает удивлять статистикой в Лиге чемпионов
-
Анчелотти оценил игру "Реала" в матче с "Шахтером"
-
Лопетеги высказался о своем увольнении из "Севильи"
-
Киевское "Динамо" столкнулась с проблемами во Франции перед игрой Лиги Европы
-
Гвардиола развеял миф об уходе Холанда в "Реал"
-
"Севилья" уволила главного тренера после позора в Лиге чемпионов
-
Наставник "ПСЖ" рассказал, почему заменил Месси
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа ЛЧ
-
Расписание матчей 3-го тура группового этапа Лиги Конференций
-
Расписание матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы
-
Главные новости дня: 5 октября
-
Месси побил свой же рекорд в Лиге чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4