Защитник "Челси" Эмерсон переходит в "Лацио"

Фото: твиттер Эмерсона Палмери/Автор неизвестен

Защитник "Челси" Эмерсон покинет английский клуб этим летом.

Как сообщает Isider Lazio, футболист продолжит карьеру в чемпионате Италии.

По данным источника, об аренде 28-летнего итальянца с правом выкупа за 9 миллионов евро договорился "Лацио".

Контракт Эмерсона рассчитан до 2024 года.

В прошлом сезоне Эмерсон на правах аренды выступал за "Лион", за который провел 34 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

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