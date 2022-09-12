Защитник "Брюгге" довызван в сборную Украины

Фото: твиттер Эдуарда Соболя/Автор неизвестен

Защитник "Брюгге" Эдуард Соболь вызван в сборную Украины, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Главный тренер украинской сборной Александр Петраков принял решение довызвать защитника в национальную команду на матчи Лиги наций с Шотландией (21 сентября, в гостях), Арменией (24 сентября, на выезде) и Шотландией (27 сентября, дома).

27-летний Соболь в нынешнем сезоне провел за "Брюгге" пять матчей. За сборную Украины он выступает с 2016 года и провел за нее 27 матчей.

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