Защитник "Баварии" Павар рассказал о своих психологических проблемах
Фото: твиттер Бенжамена Павара/Автор неизвестен
Французский защитник мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар рассказал, что он испытывал психологические проблемы в период карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
"Сначала вы говорите, что все пройдет, но затем видите, что ничего не меняется. Затем вы идете на тренировку без улыбки на лице. Даже профессиональные спортсмены, которые на первый взгляд ни в чем не нуждаются, также могут страдать от депрессии. Я такой же человек, как и все остальные, хотя у меня есть хороший дом с тренажерным залом. Но мне нужно общение с другими людьми. Без этого я просыпался утром и у меня не было аппетита. Мне не нравится слово депрессия, но это действительно было со мной. Я скрывал это от всех, но сейчас мне намного легче. Я прошел через это более закаленным человеком", - приводит слова Павара Le Parisien.
В нынешнем сезоне 26-летний Павар провел за "Баварию" восемь матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20