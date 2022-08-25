Защитник "Баварии" отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Бенжамена Павара/Автор неизвестен

Французский защитник "Баварии" Бенжамен Павар отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, английский клуб делал предложение по трансферу игрока несколько недель назад. Впрочем, француз не заинтересован в смене клуба, хотя им также интересовались "Атлетико", "Челси" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 26-летний Павар провел за "Баварию" четыре матча и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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