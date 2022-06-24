Защитник "Арсенала" Осей-Туту перебрался в Германию

Фото: сайт "Бохума"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Бохума" на официальном сайте объявил о переходе защитника "Арсенала" Джорди Осей-Туту.

Немецкий клуб подписал игрока бесплатно, так как его контракт с "канонирами" истекает в конце июня. Стороны заключили соглашение до лета 2025 года.

Стоит отметить, что Осей-Туту в сезоне-2019/2020 играл за "Бохум" на правах аренды.

23-летний Осей-Туту выступал за "Арсенал" с 2017 года, но не провел за главную команду ни одного матча. Сдавался в аренду "Кардифф Сити", "Ноттингем Форест" и "Ротерхэм Юнайтед".

Не пропустите: "Арсенал" купил одного из лидеров "Порту". | https://dailysports.net