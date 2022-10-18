"Заря", "Верес" и "Александрия" добились побед в чемпионате Украины

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"Заря", "Верес" и "Александрия" добились побед в чемпионате Украины

Фото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен

Состоялись три матча 8-го тура чемпионата Украины. "Заря" разгромила "Черноморец", "Александрия" победила "Кривбасс", "Львов" уступил "Вересу".

"Львов" – "Верес" - 1:3 (1:1)
Голы: Бугай, 14 – 1:0, Гайдучик, 17 - 1:1, Вовченко, 67 - 1:2, Шарай, 69 - 1:3

"Черноморец" – "Заря" – 0:4 (0:3)
Голы: Булеца, 18 - 0:1, Кирюханцев, 30 - 0:2, Русин, 45 - 0:3, Шахов, 86 - 0:4

"Александрия" – "Кривбасс" - 2:0 (1:0)
Голы: Хомченовский, 7 (автогол) - 1:0, Третьяков, 60 - 2:0

Положение команд: "Днепр-1" - 18 (6), "Шахтер" - 16 (6), "Верес" - 14 (8), "Заря", "Металлист" - 13 (7), "Александрия" - 13 (6), "Колос" - 11 (6), "Металлист 1925", "Динамо" - 9 (6), "Ворскла" - 7 (7), "Минай" - 6 (7), "Львов" - 5 (7), "Рух" - 4 (7), "Ингулец" - 3 (6), "Кривбасс" - 3 (7), "Черноморец" - 2 (7). 

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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