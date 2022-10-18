"Заря", "Верес" и "Александрия" добились побед в чемпионате Украины
Фото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен
Состоялись три матча 8-го тура чемпионата Украины. "Заря" разгромила "Черноморец", "Александрия" победила "Кривбасс", "Львов" уступил "Вересу".
"Львов" – "Верес" - 1:3 (1:1)
Голы: Бугай, 14 – 1:0, Гайдучик, 17 - 1:1, Вовченко, 67 - 1:2, Шарай, 69 - 1:3
"Черноморец" – "Заря" – 0:4 (0:3)
Голы: Булеца, 18 - 0:1, Кирюханцев, 30 - 0:2, Русин, 45 - 0:3, Шахов, 86 - 0:4
"Александрия" – "Кривбасс" - 2:0 (1:0)
Голы: Хомченовский, 7 (автогол) - 1:0, Третьяков, 60 - 2:0
Положение команд: "Днепр-1" - 18 (6), "Шахтер" - 16 (6), "Верес" - 14 (8), "Заря", "Металлист" - 13 (7), "Александрия" - 13 (6), "Колос" - 11 (6), "Металлист 1925", "Динамо" - 9 (6), "Ворскла" - 7 (7), "Минай" - 6 (7), "Львов" - 5 (7), "Рух" - 4 (7), "Ингулец" - 3 (6), "Кривбасс" - 3 (7), "Черноморец" - 2 (7).
Не пропустите: "Фламенго" может купить бразильца из "Шахтера". | https://dailysports.net
главное
Лента новостей
-
Источник: Мбаппе соврал о желании остаться в ПСЖ
-
"Заря", "Верес" и "Александрия" добились побед в чемпионате Украины
-
Лидер сборной Португалии подтвердил, что пропустит ЧМ-2022
-
Бензема признался, где завершит карьеру
-
Луис Энрике может вернуться в "Барселону"
-
Перес рассказал о срыве трансфера Неймара в "Реал"
-
"Барселона" готовит обмен игроками с "Интером"
-
Наингголан попал в очередной скандал: он курил на лавке запасных
-
Симеоне категорично высказался о Роналду в "Атлетико"
-
Френки де Йонг заинтересовал "Ливерпуль"
-
"Золотой мяч-2022": как голосовали в Украине
-
"Реал" и "Барселона" сравнялись по количеству "Золотых мячей"
-
"Тоттенхэм" может подписать хавбека "Ювентуса"
-
Игуаин сыграл прощальный матч
-
Бензема назвал имя лучшего форварда всех времен
-
Капитан "Атлетико" может пропустить ЧМ-2022
-
Куртуа считает, что вратарю никогда не вручат "Золотой мяч"
-
В "Реале" ответили на слухи об интересе к Мбаппе
-
Бензема назвал главную цель после получения "Золотого мяча"
-
Мбаппе освистали перед церемонией вручения "Золотого мяча"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13