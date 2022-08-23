"Заря" уверенно обыграла "Ворсклу" в чемпионате Украины
Фото: твиттер "Зари"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" на своем поле обыграла полтавскую "Ворсклу" со счетом 3:1.
Победу хозяевам принесли дубль Дениса Безбородько и гол Егора Назарины. У гостей отличился Денис Олейник.
"Заря" - "Ворскла" - 3:1 (2:0)
Голы: Назарина, 7 - 1:0, Безбородько, 30 - 2:0, Безбородько, 53 - 3:0, Олейник, 73 - 3:1
"Заря": Мацапура, Данченко, Батагов, Имереков, Смиян, Чурко, Назарина (Бражко, 85), Булеца (Мишнев, 63), Кристиан (Русин, 78), Безбородько (Нагнойный, 63), Кабаев (Вантух, 85).
"Ворскла": Ризнык, Филипе (Крупский, 85), Челядин (Яворский, 75), Чеснаков, Бацула (Мельничук, 68), Тотре (Козыренко, 68), Скляр, Ардит, Олейник, Марлисон (Сулейманов, 68), Степанюк.
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