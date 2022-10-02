"Заря" упустила победу над худшей командой УПЛ
Фото: твиттер "Зари"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" сыграла вничью с криворожским "Кривбассом".
В начале встречи счет открыл Алексей Хобленко, но вскоре Игорь Кирюханцев вывел "Зарю" вперед, сделав дубль. Во втором тайме гостей от поражения спас Назар Волошин.
"Заря", набрав 10 очков, вышла на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кривбасс" с 2 очками остался на последнем, 16-м месте.
"Заря" - "Кривбасс" - 2:2 (2:1)
Голы: Хобленко, 10 (с пенальти) - 1:1, Кирюханцев, 17 - 1:1, Кирюханцев, 28 - 2:1, Волошин, 66 - 2:2
"Заря": Мацапура - Данченко, Батагов, Имереков, Смиян - Булеца, Шахов (Чурко, 69), Бражко - Кирюханцев (Антюх, 62), Русин (Луньов, 83), Кристиан.
"Кривбасс": Сарнавский - Якимец, Вернидуб, Зотько (Стецьков, 46), Дибанго - Семенов, Банада (Кораблин, 46) - Татарков (Рябов, 84), Н. Волошин (Мыкытышин, 90+2), Задерака - Хобленко (Устименко, 69).
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