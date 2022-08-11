"Заря" с разгромом вылетела из Лиги Конференций

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"Заря" с разгромом вылетела из Лиги Конференций

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" проиграла "Университате" со счетом 0:3 и вылетела из турнира.

Победу румынскому клубу принесли голы Раула, Штефана Баярама и Никусора Банку.

"Университатя" (Румыния) - "Заря" (Украина) - 3:0 (1:0) - первый матч - 0:1
Голы: Раул, 5 - 1:0, Баярам, 53 - 2:0, Банку, 57 - 3:0

"Университатя": Лазэр, Скречу, Папп, Раул, Банку, Крецу (Кэпэцынэ, 65), Матею, Ханка (Вэтэжелу, 74), Баярам (Рогулич, 74), Иван, Кольич (Маркович, 65).

"Заря": Мацарупа, Данченко, Имереков, Вантух (Смиян, 28), Нагнойный (Мишнев, 57), Батагов, Назарина, Чурко, Булеца (Безбородько, 58), Кристиан, Кабаев.

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