"Заря" подписала еще одного футболиста "Шахтера"

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"Заря" подписала еще одного футболиста "Шахтера"

Фото: сайт "Зари"/Автор неизвестен

Луганская "Заря" сообщила о подписании полузащитника донецкого "Шахтера" Ильи Гулько.

О трансфере говорится на сайте луганчан.

При этом информации о сроках контракта в "Заре" не предоставили.

Интересно, что 19-летний игрок является воспитанником "Зари", но в последнее время играл за юношескую команду "Шахтера". В Юношеской Лиге УЕФА провел 6 матчей и забил 2 гола.

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