"Заря" подписала еще одного футболиста "Шахтера"
Фото: сайт "Зари"/Автор неизвестен
Луганская "Заря" сообщила о подписании полузащитника донецкого "Шахтера" Ильи Гулько.
О трансфере говорится на сайте луганчан.
При этом информации о сроках контракта в "Заре" не предоставили.
Интересно, что 19-летний игрок является воспитанником "Зари", но в последнее время играл за юношескую команду "Шахтера". В Юношеской Лиге УЕФА провел 6 матчей и забил 2 гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13