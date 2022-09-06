"Заря" подписала бывшего защитника сборной Украины
Фото: твиттер "Зари"/Автор неизвестен
Пресс-служба луганской "Зари" на официальном сайте объявила о переходе бывшего защитника сборной Украины Богдана Бутко.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался луганчанам бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.
31-летний Бутко ранее выступал за "Шахтер", "Волынь", "Ильичевец", "Амкар", "Лех" и "Эрзурумспор". За сборную Украины сыграл 32 матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
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|Dnipro-1
|21
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|9
|Львов
|22
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|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
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|18
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|Карпаты Львов
|22
|13