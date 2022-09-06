"Заря" подписала бывшего защитника сборной Украины

Теги заря луганскбогдан бутко

"Заря" подписала бывшего защитника сборной Украины

Фото: твиттер "Зари"/Автор неизвестен

Пресс-служба луганской "Зари" на официальном сайте объявила о переходе бывшего защитника сборной Украины Богдана Бутко.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался луганчанам бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

31-летний Бутко ранее выступал за "Шахтер", "Волынь", "Ильичевец", "Амкар", "Лех" и "Эрзурумспор". За сборную Украины сыграл 32 матча.

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