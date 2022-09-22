"Заря" подписала бывшего полузащитника сборной Украины
Фото: сайт "Зари"/Автор неизвестен
Пресс-служба луганской "Зари" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника АЕКа Евгения Шахова.
Футболист достался украинскому клубу бесплатно. Условия контракта не разглашаются.
31-летний Шахов выступал за АЕК с 2020 года. Всего он провел за клуб 61 матч, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Днепр", "Арсенал" (Киев), ПАОК и "Лечче". За сборную Украины сыграл семь матчей и забил один гол.
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