"Заря" подписала бывшего полузащитника сборной Украины

Фото: сайт "Зари"/Автор неизвестен

Пресс-служба луганской "Зари" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника АЕКа Евгения Шахова.

Футболист достался украинскому клубу бесплатно. Условия контракта не разглашаются.

31-летний Шахов выступал за АЕК с 2020 года. Всего он провел за клуб 61 матч, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Днепр", "Арсенал" (Киев), ПАОК и "Лечче". За сборную Украины сыграл семь матчей и забил один гол.

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