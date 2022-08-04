"Заря" обыграла румынский клуб в квалификации Лиги Конференций
Фото: твиттер "Зари"/Автор неизвестен
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций "Заря" обыграла "Университатю" со счетом 1:0.
Победу украинскому клубу принес гол Дениса Нагнойного.
Ответный матч состоится 11 августа в Румынии.
"Заря" Луганск, Украина – "Университатя" Крайова, Румыния - 1:0 (0:0)
Гол: Нагнойный, 56 - 1:0
"Заря": Мацапура, Данченко, Батагов, Имереков, Вантух, Чурко (Мишнев, 78), Назарина, Булеца, Кристиан, Нагнойный (Безбородько, 81), Кабаев (Лунев, 72).
"Университатя": Лазар, Кепецине, Папп, Силва, Банку, Крецу (Скречу, 65), Матей, Ханка (Ривалдиньо, 79), Рагулич (Баярам, 46), Иван, Калич (Маркович, 79).
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