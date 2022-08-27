"Заря" на 90-й минуте вырвала победу в УПЛ, "Ворскла" проиграла на 97-й
Фото: твиттер "Зари"/Автор неизвестен
Состоялись два матча 2-го тура чемпионата Украины. "Заря" добилась победы над "Львовом", забив решающий гол на 90-й минуте. "Ворскла" потерпела поражение от "Вереса", пропустив на 97-й минуте.
"Львов" - "Зоря" - 2:3 (1:1)
Голы: Вантух, 9 - 0:1, Бойко, 12 - 1:1, Нич, 49 - 2:1, Мишнев, 59 - 2:2, Алефиренко, 90 - 2:3
"Львов": Ильющенков, Нич (Ременяк, 66), Якимов, Муравский, Грисьо (Михайлов, 84), Бусько (Вовкун, 84), Шишка (Крушинский, 66), Мильченко, Бойко, Бугай (Мишенко, 59), Васильев.
"Заря": Мацапура, Вантух (Снурницин, 78), Батагов, Имереков, Данченко, Чурко (Бражко, 89), Назарина, Смиян (Мишнев, 56), Булеца (Нагнойный, 78), Кристиан, Русин (Алефиренко, 89).
"Ворскла" - "Верес" - 1:2 (1:0)
Голы: Скляр, 21 - 1:0, Кучеров, 82 - 1:1, Шестаков, 90+7 - 1:2
"Ворскла": Ризнык, Фелипе (Козыренко, 49), Яворский (Челядин, 68), Зайков, Мельничук, Толи, Олейник (Марлисон, 87), Скляр, Тотре, Степанюк, Сефери (Кравчук, 87).
"Верес": Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров (Курко, 89), Дахновский(В. Шарай, 76), Лебеденко (С. Шарай, 70), Г. Пасич, Гайдучик (Сергийчук, 46, Шестаков, 89).
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|Колос Ковалёвка
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|21
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|8
|Dnipro-1
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|Олимпик Донецк
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|18
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