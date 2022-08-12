Зарплаты Роналду и других игроков "МЮ" понизили на 25%

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед" стали меньше на 25% в связи с тем, что команда не попала в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.

Как пишет издание Daily Star, руководство клуба решило восполнить отсутствие доходов за счёт зарплат игроков.

Таким образом, Криштиану Роналду теперь будет получать недельный оклад в 426 тысяч евро.

Напомним, что в прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в турнирной таблице, которое гарантировало команде участие в Лиге Европы.

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