Зарплаты Роналду и других игроков "МЮ" понизили на 25%

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Зарплаты Роналду и других игроков "МЮ" понизили на 25%

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед" стали меньше на 25% в связи с тем, что команда не попала в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.

Как пишет издание Daily Star, руководство клуба решило восполнить отсутствие доходов за счёт зарплат игроков.

Таким образом, Криштиану Роналду теперь будет получать недельный оклад в 426 тысяч евро.

Напомним, что в прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в турнирной таблице, которое гарантировало команде участие в Лиге Европы. 

Не пропустите: "МЮ" проведет расследование по поводу досрочного ухода Роналду с матча. | https://dailysports.net
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