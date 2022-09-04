Зарплата Каземиро в "Манчестер Юнайтед" может снизиться

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Названы финансовые детали контракта бразильского полузащитника Каземиро с "Манчестер Юнайтед", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, зарплата футболиста совсем немного выросла по сравнению с тем, что он получал в "Реале". Кроме того, зарплата бразильца может даже снизиться, если манкунианцы не попадут в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне 30-летний Каземиро провел за "Манчестер Юнайтед" два матча. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "МЮ" хотел купить форварда "Эспаньола". | https://dailysports.net