Зарплата Каземиро в "Манчестер Юнайтед" может снизиться

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Зарплата Каземиро в "Манчестер Юнайтед" может снизиться

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Названы финансовые детали контракта бразильского полузащитника Каземиро с "Манчестер Юнайтед", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, зарплата футболиста совсем немного выросла по сравнению с тем, что он получал в "Реале". Кроме того, зарплата бразильца может даже снизиться, если манкунианцы не попадут в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне 30-летний Каземиро провел за "Манчестер Юнайтед" два матча. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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