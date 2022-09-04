Зарплата Каземиро в "Манчестер Юнайтед" может снизиться
Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен
Названы финансовые детали контракта бразильского полузащитника Каземиро с "Манчестер Юнайтед", сообщает The Athletic.
По сведениям источника, зарплата футболиста совсем немного выросла по сравнению с тем, что он получал в "Реале". Кроме того, зарплата бразильца может даже снизиться, если манкунианцы не попадут в Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне 30-летний Каземиро провел за "Манчестер Юнайтед" два матча. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Не пропустите: "МЮ" хотел купить форварда "Эспаньола". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 4 сентября
-
Крупная победа ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 6-го тура Лиги 1
-
"Монако" одержал сложную победу в Лиге 1
-
"Рома" Моуринью потерпела разгромное поражение в Серии А
-
"Челси" продлит контракт с одним из лидеров. Им интересовался "Реал"
-
Холанд высказался о конфликте Левандовски с "Баварией"
-
Моуринью получил почетную награду в Серии А
-
Икарди не попал в заявку ПСЖ на Лигу чемпионов
-
"Бавария" может купить Кейна через год
-
Дорогостоящий новичок "Вулверхэмптона" пропустит полгода из-за тяжелой травмы
-
Зарплата Каземиро в "Манчестер Юнайтед" может снизиться
-
Роналду обновил личный антирекорд
-
"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" - 3:1 (видеообзор)
-
"Бавария" нацелилась на таланта "Барселоны"
-
"Вильярреал" одержал крупную победу в Ла Лиге
-
Лидерство "Фрайбурга", потеря "Баварии", позор "Лейпцига": результаты 5-го тура Бундеслиги
-
Отец Холанда назвал причину, почему Эрлинг не перешел в "Реал"
-
Первое поражение "Арсенала", успех "МЮ", потери "Ман Сити" и "Ливерпуля": результаты 6-го тура АПЛ
-
"Арсенал" пытался купить форварда "Барселоны" перед закрытием трансферного окна
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал", одержав четвертую победу подряд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18