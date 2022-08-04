Зарему предложили назначить президентом "Спартака"

Фото: инстаграм Заремы Салиховой/Автор неизвестен

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что жену владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарему нужно назначить президентом клуба.

"Я не знаю, почему вы смеётесь. Я считаю, что если возникнет смена состава, то почему бы прекрасной женщине, как Маргарет Тэтчер и Ангела Меркель, порулить не страной, а "Спартаком"? А что тут такого? Я за Зарему, кроме шуток. Она молодец", — сказал Дмитрий Губерниев в эфире телеканала "Матч".

Ранее в СМИ писали, что Федун сложит с себя полномочия президента клуба.

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