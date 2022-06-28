Зарема жестко раскритиковала пост Канделаки про Fan ID
Фото: инстаграм Тины Канделаки/Автор неизвестен
Супруга владельца "Спартака" Зарема Салихова не согласна с доводами Тины Канделаки о пользе введения Fan ID.
По ее словам, Канделаки не раскрыла всей правды.
"Тина Гивиевна, сладко и заманчиво рассказывая о Fan ID, заигрывает с аудиторией в "Ассоциации". Однако у нового поколения, которое не видело очередей в кассы Сбербанка и не знает о талонах на питание, понятия МФЦ и "Госуслуги" вызывают тот же ужас, что и словосочетание «новенький автозак с удобствами". Поэтому заход откровенно фэйловый, но чего ждать от сотрудника «Матча»?
В аккаунтах канала так много подписчиков, а на злободневную тему введения Fan ID, к которой не может быть равнодушных от Калининграда до Дальнего Востока, можно найти лишь редкие комментарии из серии: "Какая Вы красивая!" Что-то здесь не так. И я не про внешность.
Короче, Тине даже дуэтом с Чеботиной такого слона, как Fan ID, не продать. Даже если на входе в МФЦ раздавать бесплатно билеты на концерты и годовую подписку на канал "Матч" с патчами в придачу.
Мое мнение – конкретно в нынешних реалиях, когда людям необходимо отвлечься и морально разрядиться, в тяжелой экономической ситуации для клубов важен каждый болельщик, ввод паспорта – это сумасшедший удар по посещаемости наших стадионов, снижение доходности индустрии и, разумеется, отсутствие антуража.
Лично я в МФЦ не собираюсь. Для начала сделайте максимально удобную и короткую online-регистрацию и на всех стадионах РПЛ установите оборудование не за счет клубов, а дальше – выбор за болельщиком", – сказала Зарема.
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