Зарема резко отреагировала на идею о проведении "Спартаком" чемпионского коридора для "Зенита"

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, заявила, что футболисты московского клуба не будут устраивать чемпионский коридор для петербургского "Зенита" перед началом матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Каррера и Камоцци предлагают устроить коридор "Зениту"? Не знаю, какие в Италии традиции. На стадионе "Спартака" таких ритуалов нет. Пусть "Сочи" и "Нижний Новгород" устраивают", — приводит слова Салиховой "Спорт-Экспресс".

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 15 мая. Начало встречи - в 16:30 мск.

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