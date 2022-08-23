Зарема предрекает крах российского футбола
Фото: инстаграм Заремы Салиховой/Автор неизвестен
Супруга бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова дала пессимистичный прогноз по поводу будущего российского футбола.
По ее словам, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы.
"В данный момент футбольное сообщество может делать вид и обещать, что все будет хорошо, но индустрия не выживет без международных турниров, лучших игроков, опыта, сотрудничества. Сейчас мы просто доедаем остатки былого.
Частные футбольные клубы вымрут как вид, не получая дивидендов от основных бизнесов, транзакции по трансферам будут недоступны, софт и современные решения в IT, международное сотрудничество в бизнесе и социальной сфере уже исчезают.
Останутся только монополии и их монополистичный футбол. Такого нет ни в одной европейской стране", - сказала она.
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