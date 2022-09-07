Замешан Роналду: названы причины увольнения Тухеля из "Челси"
Фото: твиттер Томаса Тухеля/Автор неизвестен
Одной из причин увольнения Томаса Тухеля из "Челси" могла стать позиция тренера по форварду "МЮ" Криштиану Роналду.
По данным The Telegraph, у совладельца клуба Тодда Боэли и наставника были разные взгляды на футболиста.
Тухель категорическим отказом встретил предложение подписать Роналду, что привело в ярость немецкого бизнесмена.
Напомним, что Тухель был уволен сегодня.
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