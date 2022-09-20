Закария ярко высказался о переходе из "Ювентуса" в "Челси"

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Закария ярко высказался о переходе из "Ювентуса" в "Челси"

Фото: твиттер Дениса Закарии/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Швейцарии Денис Закария поделился мнением о своем переходе из "Ювентуса" в "Челси".

"Все произошло очень быстро. Я в принципе не знал, что переход в "Челси" возможен. Переговоры начались всего за шесть часов до закрытия трансферного окна. Думаю, что в Лондоне я буду счастливее, чем в Турине. Сложно сказать, что не получилось у меня в "Ювентусе". Возможно, мне не подходил стиль их игры. Команда играла глубоко, поэтому у меня не было простора, а мне нужно много места для забегов. Может быть, Англия мне подойдет больше", - приводит слова Закарии Blick.

Напомним, что "Челси" арендовал 25-летнего Закарию до лета 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек пока не провел за лондонский клуб ни одного матча.

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