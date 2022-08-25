Загребское "Динамо" усилится хавбеком "Ювентуса" перед стартом в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Марко Пьяцы/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца перейдет в загребское "Динамо", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, хорватский клуб договорился о переходе футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Хавбек призван усилить клуб перед началом выступлений в Лиге чемпионов. "Динамо" попало в группу E с "Миланом", "Челси", "Ред Булл Зальцбург". Ранее Пьяца уже играл за загребский клуб с 2014 по 2016 годы.

27-летний Пьяца выступает за "Ювентус" с 2016 года. Всего он провел за клуб 21 матч и забил один гол. Сдавался в аренду "Шальке", "Фиорентине", "Андерлехту", "Дженоа" и "Торино".

Не пропустите: "Лион" назвал "Вест Хэму" цену на бразильца Пакета. | https://dailysports.net