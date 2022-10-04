Задержанный в Беларуси тренер украинского клуба получил 13 суток ареста
Фото: открытые источники
Задержанный в Беларуси тренер вратарей ФК "Львов" Василий Хомутовский получил 13 суток ареста.
Как сообщает by.tribuna.com, его арестовали за пересылку материалов из телеграм-канала, который в Беларуси признан экстремистским.
До этого местные СМИ писали, что против тренера возбудили уголовное дело за то, что последний принимал активное участие в акции протеста в 2020 году.
Ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
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