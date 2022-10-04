Задержанный в Беларуси тренер украинского клуба получил 13 суток ареста

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Задержанный в Беларуси тренер украинского клуба получил 13 суток ареста

Фото: открытые источники

Задержанный в Беларуси тренер вратарей ФК "Львов"  Василий Хомутовский получил 13 суток ареста.

Как сообщает by.tribuna.com, его арестовали за пересылку материалов из телеграм-канала, который в Беларуси признан экстремистским.

До этого местные СМИ писали, что против тренера возбудили уголовное дело за то, что последний принимал активное участие в акции протеста в 2020 году.

Ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

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