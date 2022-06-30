Заболотный высказался о конкуренции ЦСКА с "Зенитом"
Фото: инстаграм Антона Заболотного/Автор неизвестен
Форвард ЦСКА Антон Заболотный после игры с "Зенитом" (0:3) в Кубке PARI Премьер рассказал о том, сможет ли его клуб конкурировать с питерцами в новом сезоне.
"В ценовом плане, конечно, нет, но в игровом плане, думаю, возможно все. Все видели, как в прошлом сезоне "Сочи" отбирал очки.
Если брать по трансферным деньгам, то в "Зените" игроки более звездные, чем в ЦСКА. Это именно про цифры", - сказал он.
Не пропустите: ЦСКА нацелился на одноклубника Кокорина. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Федотов нашел причины разгромного поражения ЦСКА от "Зенита"
-
Гайч пролил свет на будущее в ЦСКА
-
"ПСЖ" определился с главными трансферными целями
-
Неймар наконец решился на смену клуба
-
Семак подвел итоги матча с ЦСКА
-
Лукаку взял непривычный для себя номер в "Интере"
-
Заболотный высказался о конкуренции ЦСКА с "Зенитом"
-
Дзагоев получил предложения от двух клубов
-
"Тоттенхэм" в шаге от подписания бразильского форварда
-
Автогол Ярмоленко в матче Уэльс - Украина переписали на Бэйла
-
Главные новости дня: 29 июня
-
Кришито перебрался в МЛС
-
"Челси" нацелился на Кулибали
-
Лапорта высказался о расставании Пике и Шакиры
-
Киевское "Динамо" проиграло швейцарскому клубу
-
"Бавария" может купить форварда "Лилля"
-
Рамос пытался перехватить "Золотой мяч" у Месси в 2019 году
-
Названа причина отказа "Ромы" от матча с "Барселоной" за Кубок Гампера
-
"Зенит" разгромил ЦСКА в матче предсезонного турнира
-
Камоцци покинет "Спартак"