Заболотный высказался о конкуренции ЦСКА с "Зенитом"

Фото: инстаграм Антона Заболотного/Автор неизвестен

Форвард ЦСКА Антон Заболотный после игры с "Зенитом" (0:3) в Кубке PARI Премьер рассказал о том, сможет ли его клуб конкурировать с питерцами в новом сезоне.

"В ценовом плане, конечно, нет, но в игровом плане, думаю, возможно все. Все видели, как в прошлом сезоне "Сочи" отбирал очки.

Если брать по трансферным деньгам, то в "Зените" игроки более звездные, чем в ЦСКА. Это именно про цифры", - сказал он.

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