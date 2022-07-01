За сборную США сыграла однорукая футболистка
Фото: твиттер Карсон Пикетт/Автор неизвестен
Карсон Пикетт вошла в историю как первая футболистка с отсутствующей конечностью, которая провела матча за национальную сборную США.
Девушка родилась без левой кисти и предплечья. Вчера она сыграла за главную команду своей страны в товарищеской встрече с Колумбией (2:0).
Карсон провела на поле 90 минут.
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