За сборную США сыграла однорукая футболистка

Фото: твиттер Карсон Пикетт/Автор неизвестен

Карсон Пикетт вошла в историю как первая футболистка с отсутствующей конечностью, которая провела матча за национальную сборную США.

Девушка родилась без левой кисти и предплечья. Вчера она сыграла за главную команду своей страны в товарищеской встрече с Колумбией (2:0).

Карсон провела на поле 90 минут.

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